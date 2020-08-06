Son Dakika Transfer Haberleri | Filip Novak, Trabzonspor'a veda etti! Fenerbahçe...

Fenerbahçe ile anlaşan Filip Novak, Trabzonspor'a sosyal medya hesabından veda etti.

Novak paylaşımında "Sevgili Trabzonspor! Biliyorsunuz ki ilk günden son maçıma kadar sizler için savaştım. Ama hayat, yeni meydan okumalardan ibarettir ve ben de yeni birini kabul etmeye karar verdim. Umarım anlayışlı olursunuz. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün kısa süre içerisinde Novak transferini açıklaması bekleniyor.

Detaylar birazdan...