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Haber Giriş: 06.08.2020 - 18:28,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Filip Novak, Trabzonspor'a veda etti! Fenerbahçe...

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Son Dakika Transfer Haberleri | Filip Novak, Trabzonspor'a veda etti! Fenerbahçe...
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Trabzonspor ile sözleşmesi biten ve Fenerbahçe ile anlaşan Filip Novak, sosyal medya hesabından bordo-mavili kulübe veda etti.

Fenerbahçe ile anlaşan Filip Novak, Trabzonspor'a sosyal medya hesabından veda etti.

Novak paylaşımında "Sevgili Trabzonspor! Biliyorsunuz ki ilk günden son maçıma kadar sizler için savaştım. Ama hayat, yeni meydan okumalardan ibarettir ve ben de yeni birini kabul etmeye karar verdim. Umarım anlayışlı olursunuz. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün kısa süre içerisinde Novak transferini açıklaması bekleniyor.

Son Dakika Transfer Haberleri | Filip Novak, Trabzonspora veda etti Fenerbahçe...

Detaylar birazdan...

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