Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Nenad Bjelica kimdir?

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Nenad Bjelica ismi ön plana çıkıyor.

TRT Spor'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, teknik direktör Nenad Bjelica'ya sözlü teklif yaptı.

Sarı lacivertli ekip tarafından sunulan şartları ve kulübün ekonomik profilini uygun bulan Hırvat teknik direktör, teklifi kabul edebileceğini iletti.

Nenad Bjelica kimdir?

Nenad Bjelica, 20 Ağustos 1971 yılında Hırvatistan'ın Osijek kentinde dünyaya geldi.

Teknik direktörlük kariyerine 2007 yılında FC Karnten'de başlayan Bjelica, burada takımın başında çıktığı 26 maçta 1.50'lik puan ortalaması yakaladı.

Daha sonra FC Lustenau'ın başına geçen dönemin genç teknik adamı, 31 maçta 1.42'lik puan ortalaması elde etti ve kariyerinin en uzun soluklu görevinin kapıları açıkladı.









2010 yılında Wolfsberger'de teknik direktörlüğe başlayan Bjelica, 118 resmi müsabakaya çıktı ve maç başına ortalama 1.57 puan almayı başardı.

Buradan sonra Austira Wien ve Speniza Calcio'da nispeten daha başarısız dönemler geçiren Nenad Bjelica, sırasıyla 35 ve 61 maçta 1.31 ile 1.52'lik puan ortalamaları tutturdu.

Kariyerinin kırılma noktası

2016'da Lech Poznan'ın başına geçen Nenad Bjelica, kariyerinin seyrini değiştiren grafiği burada yakaladı ve Dinamo Zagreb'de sürdürdü.

78 maça çıktığı Lech Poznan'da kariyerinin önceki dönemlerine kıyasla 1.85 gibi yüksek bir puan ortalaması yakalayan Bjelica, Dinamo Zagreb'de ise altın çağını yaşadı.

Dinamo Zagreb ile 2 kez şampiyonluk yaşayan Hırvat teknik adam, 1 kez de Hırvatistan Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

Bjelica ayrıca burada görev aldığı 99 maçta 2.30 gibi oldukça yüksek bir puan ortalaması yakalamayı başardı.

Futbolculuk geçmişi bulunan Nenad Bjelica bu süreçte Real Betis, Las Palmaz, Albacete, Kaiserslautern, Osijek, Admira Wacker ve Karnten formalarını terletmişti.





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