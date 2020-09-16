MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'nin hedefindeki Ze Luis'e büyük teklif
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'nin hedefindeki Ze Luis'e büyük teklif
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.09.2020 - 19:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'nin hedefindeki Ze Luis'e büyük teklif

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'nin hedefindeki Ze Luis'e büyük teklif
Abone Olgoogle-news

Vedat Muriç'in ayrılmasından sonra forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ze Luis'e Çin'den ciddi bir teklif geldi.

A Bola'nın haberine göre Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Teda, Ze Luis'e senelik 3,5 milyon euro, Porto'ya ise bonservis için 5,5 milyon euro teklif etti.

Senelik 3.5 milyon euro

Fenerbahçe'nin dışında Beşiktaş ve İspanyol kulüpleriyle de adı anılan Ze Luis'e Tianjin Teda, yıllık 3.5 milyon euroluk sözleşme teklif etti.

Porto'ya 5.5 milyon euro

Porto, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda oynayan oyuncu için 10 milyon euro benservis bedeli belirlerken, Çin ekibinin 5.5 milyon euro önerdiği ifade edildi.

Portekiz ekibiyle toplam 31 maça çıkan Ze Luis, 10 gol atıp 2 de asist yaptı.

Golcü oyuncu, 2019 yılında Spartak Moskova'dan Porto'ya 10.75 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle