Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'nin hedefindeki Ze Luis'e büyük teklif

A Bola'nın haberine göre Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Teda, Ze Luis'e senelik 3,5 milyon euro, Porto'ya ise bonservis için 5,5 milyon euro teklif etti.

Senelik 3.5 milyon euro

Fenerbahçe'nin dışında Beşiktaş ve İspanyol kulüpleriyle de adı anılan Ze Luis'e Tianjin Teda, yıllık 3.5 milyon euroluk sözleşme teklif etti.

Porto'ya 5.5 milyon euro

Porto, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda oynayan oyuncu için 10 milyon euro benservis bedeli belirlerken, Çin ekibinin 5.5 milyon euro önerdiği ifade edildi.

Portekiz ekibiyle toplam 31 maça çıkan Ze Luis, 10 gol atıp 2 de asist yaptı.

Golcü oyuncu, 2019 yılında Spartak Moskova'dan Porto'ya 10.75 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.