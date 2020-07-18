Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Murat Elkatmış teklifi
Gelecek sezon için geniş bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin Menemenspor’dan Murat Elkatmış'a resmi transfer teklifi yaptığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gündeme gelen son isim ise TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Murat Elkatmış oldu.
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Menemenspor’dan Murat Elkatmış için resmi teklif yaptı.
Sol kanat ve forvet pozisyonlarında oynayabilen Murat Elkatmış'ın Menemenspor ile sözleşmesi gelecek hafta sona erecek. 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon 1. Lig'de 14 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asist ile oynadı.
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