Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Murat Elkatmış teklifi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gündeme gelen son isim ise TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Murat Elkatmış oldu.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Menemenspor’dan Murat Elkatmış için resmi teklif yaptı.

Sol kanat ve forvet pozisyonlarında oynayabilen Murat Elkatmış'ın Menemenspor ile sözleşmesi gelecek hafta sona erecek. 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon 1. Lig'de 14 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asist ile oynadı.

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