MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Murat Elkatmış teklifi
GeriFutbol Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Murat Elkatmış teklifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.07.2020 - 18:50,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Murat Elkatmış teklifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Murat Elkatmış teklifi
Abone Olgoogle-news

Gelecek sezon için geniş bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin Menemenspor’dan Murat Elkatmış'a resmi transfer teklifi yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gündeme gelen son isim ise TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Murat Elkatmış oldu.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Menemenspor’dan Murat Elkatmış için resmi teklif yaptı.

Sol kanat ve forvet pozisyonlarında oynayabilen Murat Elkatmış'ın Menemenspor ile sözleşmesi gelecek hafta sona erecek. 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon 1. Lig'de 14 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asist ile oynadı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçeden Murat Elkatmış teklifi

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle