Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'den Miha Zajc'a talip çıktı!
Fenerbahçe'nin planları arasında yer almayan Miha Zajc'a Yunanistan'dan talip çıktı.
Fenerbahçe'de beklentilerin altına kalan Miha Zajc'ın transferi için Olympiakos devreye girdi.
Yunan basınında yer alan habere göre; Olympiakos'un patronu Pedro Martins, Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc'ı kadrosunda görmek istiyor.
Haberde; Zajc'ın orta sahada birçok bölgede forma giyebildiği ve yaratıcı bir oyuncu olduğu yönünde vurgu yapıldı.
Fenerbahçe'de bu sezon 17 maça çıkan Zajc, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Sloven futbolcunun sarı-lacivertli kulüple 2023'e dek sözleşmesi bulunuyor.
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