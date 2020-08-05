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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'den Mert Yılmaz harekatı!
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Haber Giriş: 05.08.2020 - 22:24,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'den Mert Yılmaz harekatı!

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Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'den Mert Yılmaz harekatı!
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Fenerbahçe'nin, Bayern Münih forması giyen Mert Yılmaz için oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladığı belirtildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRT Spor'un hanberine göre; Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen Mert Yılmaz için oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladı.

Sağ kanat ve orta sahada oynayabilen Mert Yılmaz, Bayern Münih'in B takımıyla sezon Almanya 3. Ligi'nde toplam 17 maça çıktı.

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