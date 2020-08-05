Son Güncelleme:
Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'den Mert Yılmaz harekatı!
Fenerbahçe'nin, Bayern Münih forması giyen Mert Yılmaz için oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladığı belirtildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.
TRT Spor'un hanberine göre; Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen Mert Yılmaz için oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladı.
Sağ kanat ve orta sahada oynayabilen Mert Yılmaz, Bayern Münih'in B takımıyla sezon Almanya 3. Ligi'nde toplam 17 maça çıktı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle