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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'den kaleye Gentian Selmani hamlesi!
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Haber Giriş: 12.08.2020 - 18:40,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'den kaleye Gentian Selmani hamlesi!

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Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'den kaleye Gentian Selmani hamlesi!
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Fenerbahçe'nin, Menemenspor forması giyen kaleci Gentian Selmani için kulübüyle görüşmelere başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, kaleci transferi için de yeni bir ismi gündemine aldı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, 22 yaşındaki Arnavut kaleci Gentian Selmani için kulübü Menemenspor'la görüşmelere başladı.

Menemenspor'da geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan Selmani, 46 gol yedi ve 7 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

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