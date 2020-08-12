Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'den kaleye Gentian Selmani hamlesi!
Fenerbahçe'nin, Menemenspor forması giyen kaleci Gentian Selmani için kulübüyle görüşmelere başladığı belirtildi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, kaleci transferi için de yeni bir ismi gündemine aldı.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, 22 yaşındaki Arnavut kaleci Gentian Selmani için kulübü Menemenspor'la görüşmelere başladı.
Menemenspor'da geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan Selmani, 46 gol yedi ve 7 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
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