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GeriFutbol Son dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Union Berlin'e imza attı!
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Futbol
Haber Giriş: 06.08.2020 - 18:46,Son Güncelleme:

Son dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Union Berlin'e imza attı!

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Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi tek taraflı olarak fesheden Max Kruse, Union Berlin'e imza attı.

Alman futbolcu transferi hakkında "Yeniden Bundesliga'ya döndüğüm için çok mutluyum. Union Berlin gelişen bir kulüp ve beni ikna ettiler. Bu kulübe geldiğim için mutluyum. Görüşmelerde her şey çok güzel geçti" şeklinde konuştu.

Detaylar birazdan...

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