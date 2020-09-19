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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk, Ankaragücü ile anlaştı!
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Haber Giriş: 19.09.2020 - 00:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk, Ankaragücü ile anlaştı!

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Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk, Ankaragücü ile anlaştı!
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Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Alper Potuk, Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile anlaştı.

Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayıran Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu.

TRT Spor'un haberine göre; Alper Potuk, Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçmek için Ankara'ya gittiği belirtildi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 8 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, gol veya asist katkısı yapamadı.

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