Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk, Ankaragücü ile anlaştı!
Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Alper Potuk, Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile anlaştı.
Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayıran Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu.
TRT Spor'un haberine göre; Alper Potuk, Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile anlaşmaya vardı.
29 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçmek için Ankara'ya gittiği belirtildi.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 8 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, gol veya asist katkısı yapamadı.
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