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Haber Giriş: 17.07.2020 - 13:05,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'den Artem Dzyuba atağı!

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Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'den Artem Dzyuba atağı!
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Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için hareket geçti. Sarı-lacivertliler, Zenit ve Rusya Milli Takımı'nın tecrübeli golcüsü Artem Dzyuba'nın peşine düştü. Dzyuba'nın menajeri'de Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı

Fenerbahçe gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturmak için hareket geçti. Sarı-lacivertliler, Zenit ve Rusya Milli Takımı'nın tecrübeli golcüsü Artem Dzyuba'nın peşine düştü.

Artem Dzyuba'nın menajeri de Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı. Menajer Manyakov, Dzyuba ile ilgilendiğini ancak Rus golcünün bu transfere sıcak bakmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin, Dzyuba'ya ilgisi var. Dzyuba'yı zaten anlatmama gerek yok. Çok kaliteli ve güçlü bir futbolcu. Ancak kariyerine Türkiye'de devam etme isteğine sıcak baktığını zannetmiyorum. Tabi teklifler ve zaman farklılık gösterebilir." dedi.

Bu sezon Zenit'te 34 maça çıkan 31 yaşındaki santrfor, 19 gol attı ve 16 asist yaptı. Dzyuba 2018 yılında oynanan Türkiye - Rusya maçında bir gol atmıştı

 

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçeden Artem Dzyuba atağı

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