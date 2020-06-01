Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Andriy Yarmolenko bombası

2018 yılında Borussia Dortmund takımından West Ham United'a 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Yarmolenko satış listesini konmuştu. Güncel piyasa değeri ise 9-10 milyon Euro civarında...

İngiliz futbol siteleri Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamak istediğini görüşmelerin sürdüğünü yazdı. Bazı haber kaynakları ise West Ham'ın zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediğini de iddia etti.

30 yaşındaki Andriy Yarmolenko, birkaç yıl öncesine kadar Avrupa'da mevkisinin en iyi isimlerinden birisi olarak gösteriliyordu. Sağ açık oynamasına karşın son derece golcü özelliklere sahip bir oyuncu olan 1,90 boyundaki Yarmolenko, Ukrayna Milli Takımı'nda 86 maçta 37 gole imzasını attı.

Yarmolenko, önceki sezon da Fener'in gündemine gelmiş, kiralanmak istenmiş ancak o zamanki takımı Dortmund, tercihini satıştan yana kullanmıştı. Moses'ın takımdan ayrılmasının ardından sağ kanatta sıkıntı çeken F.Bahçe, Yarmolenko'yu kadrosuna katarsa ciddi bir eksiğini kapatmış olacak. Sağ kanadı domine edecek ve aynı zamanda da skor da üretecek bir isim arayan Fenerbahçe, Yarmolenko için maddi şartlarını zorlaması gerekiyor. (Takvim)

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