MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Andriy Yarmolenko bombası
GeriFutbol Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Andriy Yarmolenko bombası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 01.06.2020 - 10:29,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Andriy Yarmolenko bombası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'den Andriy Yarmolenko bombası
Abone Olgoogle-news

İngiliz basını Fenerbahçe’nin Ukraynalı sağ açık Andriy Yarmolneko’yu kiralamak istediğini yazdı. Bazı haber kaynakları da West Hamn’ı satıştan ya da zorunlu satın alma opsiyonundan yana olduğunu iddia etti.

2018 yılında Borussia Dortmund takımından West Ham United'a 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Yarmolenko satış listesini konmuştu. Güncel piyasa değeri ise 9-10 milyon Euro civarında...

İngiliz futbol siteleri Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamak istediğini görüşmelerin sürdüğünü yazdı. Bazı haber kaynakları ise West Ham'ın zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediğini de iddia etti.

30 yaşındaki Andriy Yarmolenko, birkaç yıl öncesine kadar Avrupa'da mevkisinin en iyi isimlerinden birisi olarak gösteriliyordu. Sağ açık oynamasına karşın son derece golcü özelliklere sahip bir oyuncu olan 1,90 boyundaki Yarmolenko, Ukrayna Milli Takımı'nda 86 maçta 37 gole imzasını attı.

Yarmolenko, önceki sezon da Fener'in gündemine gelmiş, kiralanmak istenmiş ancak o zamanki takımı Dortmund, tercihini satıştan yana kullanmıştı. Moses'ın takımdan ayrılmasının ardından sağ kanatta sıkıntı çeken F.Bahçe, Yarmolenko'yu kadrosuna katarsa ciddi bir eksiğini kapatmış olacak. Sağ kanadı domine edecek ve aynı zamanda da skor da üretecek bir isim arayan Fenerbahçe, Yarmolenko için maddi şartlarını zorlaması gerekiyor. (Takvim)

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçeden Andriy Yarmolenko bombası

Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle