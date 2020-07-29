Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin satılması için tek şart var!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriqi sorularına ilginç bir yanıt verdi.

Ocak ayında Avrupa'dan çok sayıda kulübü peşine takan Kosovalı golcü hakkında yakın dostlarıyla sohbet eden Başkan Koç, kolay kolay bırakmaya niyetli olmadıklarını ifade etti.

Vedat'ın uluslararası piyasada ciddi bir değerinin olduğunu kaydeden Koç, "Elden çıkarırken onun kadar iyisini alıp alamayacağımızı sorgulamamız gerek. Vedat gibi oyuncu bulmak zor. Satmayı düşünmüyoruz. Vedat'ı göndermemiz için çok ekstra bir teklifin gelmesi gerek" şeklinde konuştu.

KANARYA'NIN GÖZÜ ELJERO ELIA'DA

Başakşehır'de Eljero Elia, takımının Avrupa Ligi'ndeki Kopenhag maçı sonrası serbest oyuncu konumuna geliyor. Hollandalı futbolcu, kontratının bitmesiyle yeni teklifleri değerlendirmeye hazırlanırken, Fenerbahçe'nin devreye girdiği belirtildi. Voetbal International'a göre Elia için sarı-lacivertli takım bir teklif hazırlığında... Kanarya'nın yanı sıra 33 yaşındaki sol kanat için ülkesinden ekipler de devrede. (Sabah)

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