Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin alternatifi Nikola Kalinic...

Fenerbahçe'nin sezon başında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin talipleri artıyor.

Sarı lacivertli takım Muriqi'yi yüksek bir bonservis bedeli ile elden çıkararak transfer için bütçe oluşturmak istiyor. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 28 maça çıkan ve 15 gol 6 asistlik performans gösteren yıldız ismin alternatifi hazır.

Sarı lacivertli ekibin hedefindeki isim, İtalyan ekibi Roma'da kiralık oynayan bonservisi Atletico Madrid'de olan yıldız golcü Nikola Kalinic...

Hırvat yıldızın menajerinden transfer açıklaması geldi. 32 yaşındaki golcünün menajeri Tomislav Erceg, "Bir Türk takımıyla masadayız" açıklaması yaptı. Bu kulüp ise Fenerbahçe...

Bu sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen Nikola Kalinic için tüm şartlar zorlanacak. Eğer kendisiyle anlaşma sağlanırsa bu kez İspanyol ekibi Atletico Madrid ile görüşülecek.

Bu sezon Roma'da 13 maça çıkan Kalinic, İtalyan ekibinde 2 gol ve 2 asistle oynadı. Tecrübeli golcü, 2018'de Fiorentina'dan Milan'a 22.5 milyon Euro'ya geçmişti.





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