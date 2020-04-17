MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için istenen rakam belirlendi
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için istenen rakam belirlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 17.04.2020 - 09:25,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için istenen rakam belirlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için istenen rakam belirlendi
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriqi, sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşinden koşturuyor. İngiliz ekibi Tottenham ve İtalya'dan Lazio'nun Muriqi ısrarı sürerken Fenerbahçe, Kosovalı golcüden en az 25 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor.

Koronavirüs sıkıntısı biter, lig ve transfer dönemi yeniden başlarsa Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi konusunda hareketli günler yaşanacak.

Geçen sezon Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük bir rekabete yol açan Muriqi, bu kez ise Avrupa'nın iki önemli kulübünü karşı karşıya getirecek. Birçok takımın takip ettiği 25 yaşındaki golcü için en ciddi iki kulüp Tottenham ve Lazio oldu.

Tottenham'ın Harry Kane'e alternatif olarak bir golcü arayışında olduğu ve listenin başında Vedat Muriqi'in bulunduğu kaydedildi. İngiliz kulübünün bu transfer için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında.

Lazio ise Şampiyonlar Ligi için kadrosunda atılım yapmaya hazırlanıyor. Ancak 25 yaşındaki golcü için ayırdığı bütçe Tottenham'a oranla daha düşük. Fenerbahçe ise 25 milyon Euro'dan aşağı rakamlara sıcak değil. (Fanatik)

 

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçede Vedat Muriqi için istenen rakam belirlendi

Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle