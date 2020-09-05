Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'de Vedat Muriqi bilmecesi!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Aylardır İtalyan ekibi Lazio’ya gideceği konuşulan ancak bir türlü noktalanamayan transfer yüzünden hem Erol Bulut, hem Fenerbahçe, hem Lazio hem satıştan pay bekleyen Rizespor hem de Vedat Muriqi cephesinde moral bozucu bir belirsizlik yaşıyor.

Kosovalı yıldız golcünün transferi gerçekleşmeden santrfor bölgesine transfer yapamayan Fenerbahçe’de sezonun başlamasına 6 gün kalmasına rağmen bu mevkide kimin oynayacağı netleşmiş değil. · Golcü transferi yapamadığı için Bulut’un elini kolunu bağlayan Muriqi, kampta sakatlığı gerekçesiyle takımdan ayrı çalışmış, İstanbul’a döndükten sonra da ilk kez çarşamba günü Samandıra'da koşulara başlamıştı.

ALTERNATİFİ HAZIR

Taraftarların da yılan hikayesine dönen transfer karşısında ‘Gidecekse gitsin, kalacaksa çıkıp oynasın’ şeklinde fikir belirttiği Muriqi’in transfer görüşmelerinin neden bu kadar yavaş ilerlediği, hangi noktalarda tıkanma yaşandığı merak edildi. Yönetimin de B planının hazır olduğu, Muriqi’in takımdan ayrıldığı gün yeni transferin açıklanacağı öğrenildi. Ayrıca Lazio Teknik Direktörü Inzaghi, “Muriqi’le ilgileniyoruz. Görüşmeler sürüyor” dedi.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!