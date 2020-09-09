Son Güncelleme:
Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe, Vedat Muriqi'i KAP'a bildirdi!
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle