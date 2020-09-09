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Haber Giriş: 09.09.2020 - 22:53 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe, Vedat Muriqi'i KAP'a bildirdi!

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Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe, Vedat Muriqi'i KAP'a bildirdi!
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Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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