Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın ayrılığını açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, futbolcu Tolgay Arslan ile yollarını ayırdığını duyurdu.



Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tolgay Arslan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Tolgay Arslan, Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı ve 2 gol kaydetti