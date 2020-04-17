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Futbol
Haber Giriş: 17.04.2020 - 09:36,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe sözleşmesini feshediyor! Falette takım arıyor...

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Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe sözleşmesini feshediyor! Falette takım arıyor...
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Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna kattığı Simon Falette ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Gineli stoper, Frankfurt’ta forma şansı bulamayınca ara transfer döneminde Fenerbahçe’ye geldi.

Ancak Falette, önce harcama limitindeki sıkıntı yüzünden lisansının çıkartılmaması nedeniyle beklemek zorunda kaldı.

28 yaşındaki oyuncu daha sonra ise teknik ekibin gözüne giremedi. Sarı-Lacivertliler, Falette’in kiralık sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.

Frankfurt’un da istemediği Falette, şimdiden kendisine yeni takım bulmak için arayışlara başladı.(Fanatik)

 

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe sözleşmesini feshediyor Falette takım arıyor...

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