Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile anlaştı!
Fenerbahçe'nin, Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaşmaya vardığı belirtildi.
Fenerbahçe'den bir transfer hamlesi daha... Sezonun ikinci yarısını Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Galatasaray formasıyla 3 şampiyonluk yaşayan Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı kulüpte 116 maçta 33 gol, 16 asistlik performans sergilemişti.
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