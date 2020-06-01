Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe önceliği Romalı Juan Jesus'a verdi

Bu sezon en çok sıkıntıyı stoper mevkinde yaşayan Fenerbahçe, bu sorunu önümüzdeki sezona taşımamaya kararlı... Roma'da forma giyen Juan Jesus ile Mert Çetin'i listesine alan Sarı-Lacivertli kurmaylar, önceliği sol ayaklı stopere verdiği için mesanin büyük kısmını Sambacı'ya ayırdı.

2.5 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

İtalyan basını Romalı Juan Jesus için Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray'ın da adını yazsa da Brezilyalı stoper için pazarlıkları yürüten tek kulübün Fenerbahçe olduğu belirtiliyor.

Roma ile adeta kıran kırana pazarlıklar yürütülürken Fenerbahçe'nin 2021 haziranında sözleşmesi sona erecek olan Jesus için 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı gelen haberler arasında... (Takvim)

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