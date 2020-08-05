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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaştı!
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Haber Giriş: 05.08.2020 - 20:09,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaştı!

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Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaştı!
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Fenerbahçe'nin, Sivasspor'dan ayrılan Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Fenerbahçe, uzun süre önce prensipte anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş transferini bitirdi.

Yayıncı kuruluşun haberine göre; Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaştı.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

MERT HAKAN'DAN 'LİMİT YOK' PAYLAŞIMI

Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayan ve tatilde çalışmalarını sürdüren Mert Hakan, Instagram hesabından antrenman videosunu 'Limitless' (Limit yok) notuyla paylaştı.

Mert Hakan'ın bu paylaşımı, Fenerbahçe'nin harcama limitine takılarak kendisini transfer edemeyeceği yönündeki haberlere bir gönderme olarak yorumlandı.

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