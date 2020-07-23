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Haber Giriş: 23.07.2020 - 18:08,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu ile Gökhan Gönül buluştu!

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Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu ile Gökhan Gönül buluştu!
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Gelecek sene Fenerbahçe'nin sportif direktörü olacak olan Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ve menajer Ahmet Bulut ile buluştu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz Gökhan Gönül gelişmesi yaşandı.

Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül, menajeri Ahmet Bulut'la birlikte bugün Emre Belözoğlu ile bir araya geldi.

Gelecek sene Fenerbahçe'nin sportif direktörü olacak olan Belözoğlu, Gönül ve Bulut'la Arnavutköy Sahili'nde bir restaurantta buluştu.

Beşiktaş yönetimi de Gökhan Gönül ile devam etmek istiyor ancak bunun için oyuncunun halen aldığı ücreti yarı yarıya düşürmesi gerekiyor. Siyah beyazlı yönetim, 1.8 milyon Euro alan Gönül'e en fazla 900 bin Euro öneriyor.

36 yaşındaki Gönül'se kariyerinin son sözleşmesini daha iyi şartlarda yapmak istiyor. Bu yüzden de Fenerbahçe ile görüşüyor.

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