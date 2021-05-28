Son Dakika Transfer Haberleri: Fenerbahçe gemileri yaktı, ünlü forvet İstanbul'a...

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe dünyaca ünlü golcü için görüşmelere başlıyor... Sarı lacivertlilerde Vedat Muriqi, Giroud gibi isimlerin ardından radara giren son futbolcu Edin Dzeko oldu

Süper Lig'de geride kalan 2020-2021 sezonunda son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde kalan Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmalarına başlandı.

Mevcut yönetimin henüz teknik direktör konusunda kararını açıklamamış olsa bile aynı zamanda sportif direktör olan Emre Belözoğlu çalışmalarını sürdürüyor. Geride bıraktığımız sezonda forvet konusunda büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de öncelikle hedef kamp dönemine kadar yeni santrforu takıma dahil etmek.

Sarı-lacivertlilerde Aston Villa'dan kadroya katılan ve zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Samatta'nın göstermiş olduğu performans büyük hayal kırıklığı yarattı. Tanzanyalı golcü 27 Süper Lig maçında 5 gol kaydetti. Fenerbahçe'nin bir diğer forveti Cisse ise Alanyaspor'da sergilediği hücum istatistiklerini adeta mumla arattı. Tecrübeli forvet 25 maçta 5 gol, 1 asist üretti.

Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun teknik sorumlu olarak göreve başlamasının ardından santrfor bölgesine geçen Enner Valencia'nın performansı ise teknik heyet ve taraftarları memnun etti. Ekvatorlu futbolcu 34 karşılaşmada 12 gole imza attı.





2021-2022 sezonunda kusursuz bir forvet isteyen Fenerbahçe'de, gündeme bomba bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu yıldız futbolcu için harekete geçti.

EDIN DZEKO BOMBASI! YENİDEN TRANSFER LİSTESİNDE

Fenerbahçe'de durumu merak konusu olan Vedat Muriqi transferi Lazio'nun tutumu nedeniyle zor. Giroud'ya yapılan teklife yanıt bekleniyor. Son olarak devre arası gündeme gelen 35 yaşındaki Edin Dzeko yeniden listeye dahil edildi. Fenerbahçe, Edin Dzeko ile geçtiğimiz sezonlarda da temasa geçmiş fakat Boşnak forvetin maaşı fazla gelince transfer gerçekleşmemişti. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Roma ile yollarını ayırması beklenen deneyimli santrafor için Fenerbahçe yeniden devreye girdi.

Süper Lig'de geride kalan 2020-2021 sezonunda son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde kalan Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmalarına başlandı. Mevcut yönetimin henüz teknik direktör konusunda kararını açıklamamış olsa bile aynı zamanda sportif direktör olan Emre Belözoğlu çalışmalarını sürdürüyor.

Geride bıraktığımız sezonda forvet konusunda büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de öncelikle hedef kamp dönemine kadar yeni santrforu takıma dahil etmek.