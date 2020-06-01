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Basketbol
Haber Giriş: 01.06.2020 - 09:19,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe Beko'nun yıldızları Luigi Datome ve Kostas Sloukas'a dev talipler

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Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe Beko'nun yıldızları Luigi Datome ve Kostas Sloukas'a dev talipler
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Gelecek sezon basketbolda küçülmeye gitmesi beklenen Fenerbahçe Beko'da Luigi Datome ve Kostas Sloukas'a teklifler var. Datome'nin adı Olimpia Milano ile anılırken, Kostas Sloukas için ise Real Madrid ve Olympiakos'un devreye girdiği öğrenildi.

Basketbolda küçülmeye gitmesi beklenen Fenerbahçe Beko'nun oyuncularına teklif yağıyor. Olimpia Milano, 1 yıl daha sözleşmesi olan Datome'yi listesine dahil ederken Sloukas'a da Real Madrid ve Olympiakos'tan teklif geldiği belirtildi.

5 MİLYON EURO BÜTÇE AYIRDILAR
Mukavelesi gelecek sezon bitecek olan Sloukas için İspanyollar 2, Yunanlar ise 5 milyon Euro'luk bütçe ayırırdı. 30 yaşındaki basketbolcunun alacaklarına karşılık transfer olabileceği öğrenildi.

Öte yandan bütçesi düşürülen kadın basketbol takımında Koç Victor Lapena'nın yanı sıra oyuncular Tuğçe Canıtez, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun ve Kiah Stokes ile 1 yıllık yeni anlaşma yapıldı. (Sabah)

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe Bekonun yıldızları Luigi Datome ve Kostas Sloukasa dev talipler

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