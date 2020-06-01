Son dakika transfer haberleri | Fatih Terim'den Feghouli kararı: 10 milyon Euro'dan aşağısına gidemez

Galatasaray ile Al Nassr'ın Sofiane Feghouli için yaptığı pazarlıkların detayları ortaya çıktı. Suudi basınına yansıyan haberlerde sarı-kırmızılı kulübün Cezayirli yıldızın bonservisine 10 milyon Euro'luk bedel biçtiği, Suudi Arabistan kulübünün ise bu rakamı yüksek bulduğu kaydedildi.

Uzun bir süredir tecrübeli oyuncuyu takip eden Al Nassr yetkililerinin düşünmek için süre istediği ve rakamı biraz düşürerek transferi bitirmeyi hedeflediği belirtildi. Ancak Galatasaray cephesinin indirime hiç niyeti yok.

RAPOR VERDİ

İkinci yarıda çıkışa geçen Feghouli için teknik direktör Fatih Terim yönetime verdiği raporda ancak çok iyi bir teklif gelmesi halinde satılabileceğini bildirmişti.

Bu nedenle sarıkırmızılı kurmayların, satış için 10 milyon Euro'nun altına kesinlikle inmeyeceği gelen haberler arasında... Feghouli 101 kez giydiği Galatasaray formasıyla 26 gol, 22 asistlik bir performans sergiledi. (Sabah)

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