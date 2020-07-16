MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberleri | Dorukhan Toköz transferinde ters köşe! Fenerbahçe derken...
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Dorukhan Toköz transferinde ters köşe! Fenerbahçe derken...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.07.2020 - 11:38,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Dorukhan Toköz transferinde ters köşe! Fenerbahçe derken...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beşiktaş’tan 350 bin Euro’luk maaşının 1 milyon Euro’ya çıkmasını isteyen Dorukhan 650 bin Euro’luk teklif gelince ayrılık kararı aldı. Fenerbahçe 1.2 milyon Euro’yu gözden çıkarırken, Galatasaray da atağa kalktı.

Geçen sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Dorukahan 350 bin Euro maaş karşılığında 3 yıllık imza atmıştı.

Kısa sürede Milli Takım'a yükselen genç yıldız, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala zam talep etti. Dorukhan 1 milyon Euro garanti ücret isterken, Beşiktaş'tan şok bir yanıt geldi.

SÖZLEŞMESİNİ UZATMAYACAK

Yaşanan ekonomik krizi gerekçe gösteren Siyah-Beyazlılar 650 bin Euro teklif edince ipler koptu. Dorukhan sözleşmesini uzatmayacağını söyleyince transferin gözdesi haline geldi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Fenerbahçe genç yıldızla menajeri aracılığıyla temasa geçerken, 1.2 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Galatasaray'ın da devreye girdiği ve kısa süre içinde görüşme yapacağı belirlendi.

BEŞİKTAŞ KÖŞEYE SIKIŞTI

Beşiktaş 1 yıl daha sözleşmesi olan Dorukhan'ı ezeli rakiplerine kesinlikle vermek istemiyor. Ancak genç yıldızın 2021'de serbest kalacak olması Siyah-Beyazlıları köşeye sıkıştırıyor. (Takvim)

 

Son Dakika Transfer Haberleri | Dorukhan Toköz transferinde ters köşe Fenerbahçe derken...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle