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Haber Giriş: 23.07.2020 - 09:12,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Dorukhan Toköz imzalıyor!

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Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, uzayan görüşmelerin ardından anlaşmaya vardı. Dorukhan, Beşiktaş ile senelik 1.3 milyon Euro’dan 3+1 yıllık yeni sözleşmeye imzayı atacak

Sakatlığı nedeniyle 7. haftadaki Alanyaspor maçından bu yana forma giyemeyen Dorukhan Toköz’ün 1 yıllık daha kontratı olmasına rağmen yeni sözleşme imzalanacak.

Eski yönetimin yıllık 1.2 milyon Euro’luk teklifini kabul eden Milli oyuncu, daha sonra ise 1.7 milyon Euro talep etmişti.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında 24 yaşındaki yıldız, yönetim ile yaptığı son görüşmelerde önemli bir yol kat etmeyi başararak, 1.3 milyon Euro’ya el sıkıştı.

Dorukhan’ın önümüzdeki günler içerisinde Siyah-Beyazlılar 3+1 yıllık kontratı imzalamasının beklendiği öğrenildi.

Son Dakika Transfer Haberleri | Dorukhan Toköz imzalıyor

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