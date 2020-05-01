MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberleri | Diego Costa, Galatasaray'a önerildi
GeriFutbol Son dakika transfer haberleri | Diego Costa, Galatasaray'a önerildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 01.05.2020 - 09:15,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Diego Costa, Galatasaray'a önerildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika transfer haberleri | Diego Costa, Galatasaray'a önerildi
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'a Diego Costa önerisi... Polaris Sports şirketi, transferde ismi Arap takımlarıyla anılan Falcao'nun yerine Diego Costa'yı getirebileceklerini Galatasaray yönetimine bildirdi.

Galatasaray ile Radamel Falcao arasında indirim görüşmeleri devam ederken Polaris Sports, sarı-kırmızılı kulübün önüne sürpriz bir isim getirdi. Dublin merkezli şirket, Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Diego Costa için görüşme yapılabileceğini Galatasaray yönetimine iletti.

31 yaşındaki Costa için şu ana kadar ABD'den ve Çin'den bazı takımlarla görüştüklerini ancak İspanyol oyucunun Avrupa'nın dışına çıkmak istemediği, aynı şekilde UEFA Şampiyonlar Ligi devamlılığı olan bir takımda forma giymek istediğini aktardılar.

TRİBÜNLERİ COŞTURACAK
Galatasaray yönetimi, yeni masraf açacak bir transferi düşünmüyor. Teknik direktör Fatih Terim de daha önce "Kariyere değil geleceğe" yatırım yapacaklarını açıklamıştı.

Ancak Falcao'nun iyi bir bonservis bedeliyle ayrılması halinde bu transferin önünün açılabileceği belirtiyor. Costa'yı getirecek olan Polaris Sports'ın Kolombiyalı yıldız için de Arap takımlarıyla temas halinde olduğu belirtiliyor. Galatasaray'ın da tribünleri cezbetmek için Brezilyalı forvete onay verebileceği gelen haberler arasında...

FENERBAHÇE DE İSTEDİ
Diego Costa özellikle Fenerbahçe'nin de sık sık gündemine gelmiş ancak maliyeti nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Bonservisiyle olmasa da Galatasaray'ın da gelecek sezon için ancak kiralama yoluna gidebileceği belirtiliyor. (Fotomaç)

Son dakika transfer haberleri | Diego Costa, Galatasaraya önerildi

Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle