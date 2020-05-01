Son dakika transfer haberleri | Diego Costa, Galatasaray'a önerildi

Galatasaray ile Radamel Falcao arasında indirim görüşmeleri devam ederken Polaris Sports, sarı-kırmızılı kulübün önüne sürpriz bir isim getirdi. Dublin merkezli şirket, Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Diego Costa için görüşme yapılabileceğini Galatasaray yönetimine iletti.

31 yaşındaki Costa için şu ana kadar ABD'den ve Çin'den bazı takımlarla görüştüklerini ancak İspanyol oyucunun Avrupa'nın dışına çıkmak istemediği, aynı şekilde UEFA Şampiyonlar Ligi devamlılığı olan bir takımda forma giymek istediğini aktardılar.

TRİBÜNLERİ COŞTURACAK

Galatasaray yönetimi, yeni masraf açacak bir transferi düşünmüyor. Teknik direktör Fatih Terim de daha önce "Kariyere değil geleceğe" yatırım yapacaklarını açıklamıştı.

Ancak Falcao'nun iyi bir bonservis bedeliyle ayrılması halinde bu transferin önünün açılabileceği belirtiyor. Costa'yı getirecek olan Polaris Sports'ın Kolombiyalı yıldız için de Arap takımlarıyla temas halinde olduğu belirtiliyor. Galatasaray'ın da tribünleri cezbetmek için Brezilyalı forvete onay verebileceği gelen haberler arasında...

FENERBAHÇE DE İSTEDİ

Diego Costa özellikle Fenerbahçe'nin de sık sık gündemine gelmiş ancak maliyeti nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Bonservisiyle olmasa da Galatasaray'ın da gelecek sezon için ancak kiralama yoluna gidebileceği belirtiliyor. (Fotomaç)





Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!