Son Dakika Transfer Haberleri | Davide Santon, Beşiktaş'ı reddetti!
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Davide Santon'un, siyah-beyazlılardan yapılan teklifi reddettiği belirtildi.
Transfer konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a İtalya'dan kötü haber geldi.
Nicolo Schira'nın haberine göre; Davide Santon Beşiktaş'a İtalya'da kalmak istediğini belirtti ev siyah-beyazlıların teklifi reddetti.
Haberde; Genoa'nın Santon transferi için devreye girdiği ve oyuncunun Serie A ekibine sıcak bakabileceği vurgulandı.
Kariyerinde Inter, Newcastle United ve Roma gibi takımlarda forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 21 maçta oynadı.
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