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Futbol
Haber Giriş: 07.04.2020 - 17:07,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri | Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak'tan açıklama! Fenerbahçe...

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Son dakika transfer haberleri | Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak'tan açıklama! Fenerbahçe...
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Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'in ismi eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu. Tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak "Bugüne kadar herhangi bir takımla bu konuda görüşmem olmadı" dedi.

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Caner Erkin'in durumuyla ile ilgili menajeri Batur Altıparmak açıklamalarda bulundu. 

Haber Global'e konuşan Batur Altıparmak, "Beşiktas ile sezon sonuna kadar sözleşmemiz var. Sezon sonu sözleşmesi biten bir futbolcu hakkında bu tip haberlerin çıkması gayet doğal. Benim bugüne kadar herhangi bir takımla bu konuda görüşmem olmadı" dedi. 

Son dakika transfer haberleri | Caner Erkinin menajeri Batur Altıparmaktan açıklama Fenerbahçe...

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