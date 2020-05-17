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Futbol
Haber Giriş: 17.05.2020 - 09:41,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Ahmet Oğuz atağı

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Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Ahmet Oğuz atağı
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Beşiktaş yönetimi, sağ bek transferinde gözünü, Gençlerbirliği’nin 27 yaşındaki oyuncusu Ahmet Oğuz’a dikti. Kulübüyle 1 yıllık daha kontratı bulunan tecrübeli futbolcu için çalışmalara başlandı.

Yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli değişikliklere imza atacak olan Siyah-Beyazlılar’ın, sağ bek transferi doğrultusunda son olarak gündemine Gençlerbirliği’nde forma giyen Ahmet Oğuz’u aldığı iddia edildi.

Kulübüyle 1 yıllık daha kontratı olan ve bir milyon Euro’luk sözleşme fesih bedeli bulunan 27 yaşındaki sağ bek, ek olarak stoper ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da birçok bölgede forma giyebilme özelliği bulunması sebebiyle tecrübeli futbolcunun takıma kazandırılmasına sıcak baktığı konuşuluyor. (Fanatik)

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaştan Ahmet Oğuz atağı

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