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Haber Giriş: 30.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta yeni plan: Davide Santon olmazsa Nazım Sangare

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Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta yeni plan: Davide Santon olmazsa Nazım Sangare
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Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın’ın verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Spor Arena / İsmail ER - Sağ bekte Gökhan Gönül’ün ayrılığının ardından bu mevkideki boşluğu tecrübeli bir isimle doldurmak isteyen yönetim, AS Roma’nın kadroda düşünmediği Davide Santon’a teklif götürmüştü.

İlk önce olumlu yaklaşan 29 yaşındaki savunmacının, Serie A’dan da teklifler alması sonrası kararsızlık yaşadığı öğrenilirken, siyah beyazlılar da her ihtimale karşılık alternatif arayışına başladı. Kartal, eğer Santon olmazsa Antalyaspor’da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare’ye teklif sunacak.

GÖKHAN TÖRE OLMADI

Nevzat Demir Tesisleri’ne önceki gün gelerek yöneticilerle el sıkışan Gökhan Töre’nin transferi gerçekleşmedi. Yeni Malatyaspor’un, bir yıl daha sözleşmesi bulunan Töre’ye karşılık Beşiktaş’ın Umut Nayir ve bir miktar para istemesi üstüne görüşmeler tıkandı. Yöneticiler Gökhan Töre’ye “1,5 milyon Euro bonservis ücreti ve imza parası veremeyiz” dediler

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