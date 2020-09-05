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Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar gelişmesi!
Beşiktaş'ın, Porto'da forma giyen eski golcüsü Vincent Aboubakar ile görüşmelere başlandığı belirtildi.
Burak Yılmaz'ın Lille'e transferinden sonra golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, eski golcüsünü kadrosuna katmak için harekete geçti.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı.
Haberde siyah-beyazlıların golcü oyuncudan sağlık raporları istediği belirtildi.
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