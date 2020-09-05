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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar gelişmesi!
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Haber Giriş: 05.09.2020 - 18:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar gelişmesi!

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Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar gelişmesi!
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Beşiktaş'ın, Porto'da forma giyen eski golcüsü Vincent Aboubakar ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

Burak Yılmaz'ın Lille'e transferinden sonra golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, eski golcüsünü kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı.

Haberde siyah-beyazlıların golcü oyuncudan sağlık raporları istediği belirtildi.

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