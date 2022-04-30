Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Valerien Ismael, Alexander Sörloth'u istiyor

#Beşiktaş#Transfer#Sörloth
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşta Valerien Ismael, Alexander Sörlothu istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael’in aklı fikri Norveçli santrfor Alexander Sörloth'da. Sörloth’un alınması halinde takıma büyük güç katacağını söyleyen Ismael, “Sörloth’un daha önce Süper Lig tecrübesi var. Güçlü, genç ve başarılı bir santrfor. Burada yaptıkları ortada. Beşiktaş’a transferi gerçekleşirse yeniden büyük çıkış yapıp katkı verecek kapasiteye sahip bir oyuncu.” dedi.

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, önceki akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde verilen iftar yemeğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birçok konuda net ifadeler kullanan Ismael, transferi gündemde olan Alexander Sörloth’un alınması halinde takıma büyük güç katacağını söyledi. Ismael’in öne çıkan sözleri şöyle:

Lige yine damga vurur

“Daha önce Süper Lig tecrübesi var. Bu ligde gol kralı olmayı başardı. Güçlü bir yapısı var. Yaşı da genç ve başarılı bir santrfor. Burada yaptıkları ortada. Eğer transfer gerçekleşirse, Beşiktaş ile Türkiye’de yeniden büyük çıkış yapabilecek kapasiteye fazlasıyla sahip bir futbolcu.

Batshuayi’ye haksızlık etmeyin

Batshuayi kaliteli bir oyuncu. Ancak burada attığı goller aynı oranda değil. Kesinlikle çok daha fazlasını atmalıydı. Santrfor mevkisi kalecilik gibidir. Atınca göklerde, kaçırınca tam tersi. Yine de Batshuayi’ye haksızlık yapmayın. Zira tüm takım için zor bir sezon. Eğer bir takım aksıyorsa önce golcü ve kaleci suçlanır.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Burak Yılmazın son imzası için görüşmeler başladı | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, TrabzonsporBurak Yılmaz'ın son imzası için görüşmeler başladı | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, TrabzonsporHaberi görüntüle

15 kontratın bitmesi şans

15 oyuncunun sözleşmesinin bitiyor olması şans. Daha rahat hareket etmenizi sağlar. Şu an alınan Gedson Fernandes var. Çok yönlü bir oyuncu. Rizespor’da kalan maçlarını da yakından takip edeceğim. Transfer felsefe işi. Yüreğini ortaya koyacak. Hedefe inanıp kilitlenecek ve her şeyini her maç vermeye çalışan isimleri tercih ereceğiz.”

HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

“Kasımpaşa maçında hayal kırıklığı yaşadım. 3-0 yenilmek aklımızdan geçmeyen bir sonuçtu. Rakibe saygı duyuyoruz. Ancak tamamen kendi hatalarımız yüzünden yenildik. Maç içinde çok gel-gitler oldu. Tam ‘Denge kurduk, skora üreteceğiz’ derken, yine düştük. Tamamen bizim hatamız ve eksikliğimiz.”

TRABZON’UN PENALTISINI GARiPSEDiM

“Sadece 4 maçtır buradayım. Öyle net bir hakem hatası görmedim. Adana’da, Trabzonspor’a verilen penaltıyı garipsedim. VAR’a rağmen hem de... Ancak bu tarz kararlar futbolun içerisinde var.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Transfer#Sörloth

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter
Zehirli tırtıl alarmı Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

Zehirli tırtıl alarmı! Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

#Çam Kese Tırtılı
Son dakika: Galatasarayda başkanlık seçimi iptal oldu İstinaf mahkemesinden karar... Şimdi ne olacak

Son dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu! İstinaf mahkemesinden karar... Şimdi ne olacak?

#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter
Zehirli tırtıl alarmı Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

Zehirli tırtıl alarmı! Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

#Çam Kese Tırtılı
Son dakika: Galatasarayda başkanlık seçimi iptal oldu İstinaf mahkemesinden karar... Şimdi ne olacak

Son dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu! İstinaf mahkemesinden karar... Şimdi ne olacak?

#Galatasaray