Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Valerien Ismael, Alexander Sörloth'u istiyor

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, önceki akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde verilen iftar yemeğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birçok konuda net ifadeler kullanan Ismael, transferi gündemde olan Alexander Sörloth’un alınması halinde takıma büyük güç katacağını söyledi. Ismael’in öne çıkan sözleri şöyle:

Lige yine damga vurur

“Daha önce Süper Lig tecrübesi var. Bu ligde gol kralı olmayı başardı. Güçlü bir yapısı var. Yaşı da genç ve başarılı bir santrfor. Burada yaptıkları ortada. Eğer transfer gerçekleşirse, Beşiktaş ile Türkiye’de yeniden büyük çıkış yapabilecek kapasiteye fazlasıyla sahip bir futbolcu.

Batshuayi’ye haksızlık etmeyin

Batshuayi kaliteli bir oyuncu. Ancak burada attığı goller aynı oranda değil. Kesinlikle çok daha fazlasını atmalıydı. Santrfor mevkisi kalecilik gibidir. Atınca göklerde, kaçırınca tam tersi. Yine de Batshuayi’ye haksızlık yapmayın. Zira tüm takım için zor bir sezon. Eğer bir takım aksıyorsa önce golcü ve kaleci suçlanır.

Haberin Devamı

15 kontratın bitmesi şans

15 oyuncunun sözleşmesinin bitiyor olması şans. Daha rahat hareket etmenizi sağlar. Şu an alınan Gedson Fernandes var. Çok yönlü bir oyuncu. Rizespor’da kalan maçlarını da yakından takip edeceğim. Transfer felsefe işi. Yüreğini ortaya koyacak. Hedefe inanıp kilitlenecek ve her şeyini her maç vermeye çalışan isimleri tercih ereceğiz.”

HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

“Kasımpaşa maçında hayal kırıklığı yaşadım. 3-0 yenilmek aklımızdan geçmeyen bir sonuçtu. Rakibe saygı duyuyoruz. Ancak tamamen kendi hatalarımız yüzünden yenildik. Maç içinde çok gel-gitler oldu. Tam ‘Denge kurduk, skora üreteceğiz’ derken, yine düştük. Tamamen bizim hatamız ve eksikliğimiz.”

TRABZON’UN PENALTISINI GARiPSEDiM

“Sadece 4 maçtır buradayım. Öyle net bir hakem hatası görmedim. Adana’da, Trabzonspor’a verilen penaltıyı garipsedim. VAR’a rağmen hem de... Ancak bu tarz kararlar futbolun içerisinde var.”