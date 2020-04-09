Haber Giriş: 09.04.2020 - 08:45,
Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş'ta Pedro Rebocho ile yolları ayırdı!
Beşiktaş, bu sezon beklentilerin uzağında kalan Pedro Rebocho ile yollarını ayırma kararı aldı.
Beşiktaş’ın sezon başında Fransa Lig 2 takımı Guingamp’tan kiraladığı Pedro Rebocho, beklenen performansı sergileyememişti.
Corona virüs sebebiyle liglere ara verilmesi sonrasında Portekizli sol bekle erken ayrılık gerçekleşti.
Yönetim, 25 yaşındaki futbolcuya menaceri aracılığıyla teşekkür edip kariyerinde başarılar diledi. (Fanatik)
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