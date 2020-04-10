Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Martin Hasek iddiası | Martin Hasek kimdir?

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.... Siyah-Beyazlılar'ın Çek ekibi Sparta Prag ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan 24 yaşındaki futbolcu ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldığı öne sürüldü.

Çek oyuncu bu sezon çıktığı 20 maçta 6 gol, 4 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çekti. Trabzonspor'a karşı da Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçlarında da forma giyen 24 yaşındaki orta saha, 30 Mart'ta Prag ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.



MARTIN HASEK KİMDİR?

3 Ekim 1995'te Liberec'te dünyaya gelen Martin Hasek, futbola Sparta Prag altyapısında başladı. 2014 yılında A Takım'a yükselen Hasek'in Prag kariyeri çok istediği gibi gitmedi. Çek orta saha oyuncusu sırasıyla; Pardubice, Viktoria Zizkov, Vlasim ve Bohemians 1905'e kiralandı.

2017 yılında Hasek'i Bohemians'a veren Prag, 1 Ocak 2019'da esk, futbolcunu 155 bin Euro karşılığında transfer etti. Bu sezon Sparta Prag ile 20 resmi maça çıkan Hasek, 6 gol 4 asistlik bir performans sergiledi. 24 yaşındaki orta saha, 30 Mart'ta Prag ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. 1.81 boyunda olan ve sol ayağını etkili bir şekilde kullanan Hasek'in piyasa değeri 1.4 milyon Euro. Profesyonel kariyerinde 137 maça çıkan 18 gol kaydetmeyi başardı. Çekya formasını alt yaş gruplarında 8 kez giyen Hasek, A Milli Takım formasını ise hiç giyemedi. (Fanatik)