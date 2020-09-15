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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş'a Josef de Souza şoku! Al Ahli evrakları göndermiyor
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Haber Giriş: 15.09.2020 - 23:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş'a Josef de Souza şoku! Al Ahli evrakları göndermiyor

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Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş'a Josef de Souza şoku! Al Ahli evrakları göndermiyor
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Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Josef de Souza'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, transferi resmen açıklamasına karşın çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a imza atan Josef de Souza'dan flaş bir gelişme yaşandı.

Ortaçizgi'nin haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, siyah-beyazlıların oyuncunun lisansını çıkarması için gerekli evrakları göndermiyor.

HAKSIZ FESİH İDDİASI

Al Ahli, Souza'nın kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu ve Brezilyalı oyuncunun haksız fesih yaptığını gerekçe gösterdi.

Souza, maaşının 5 ay ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Beşiktaş yönetimi, 31 yaşındaki oyuncu için UEFA'ya başvurarak geçici lisans çıkartacak.

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