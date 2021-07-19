Son Dakika Transfer Haberleri: Beşiktaş istemişti, Fenerbahçe'yi duyurdular! Gökhan Gönül gitti, Malili geliyor...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Vitoria Guimaraes forması giyen Falaye Sacko ile ilgilendiğini yazdı. 25 yaşındaki Malili defans oyuncusu Haziran ayında Valentin Rosier'in alternatifi olarak Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Belçika'dan talipleri var



Portekiz'in önde gelen basın organı A Bola'nın haberine göre, sarı lacivertliler bonservisi Vitoria Guimaraes'de bulunan 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini iddia etti. Geçmişinde Sint-Truiden formasıyla Belçika geçmişi de bulunan Sacko, Belçika ekipleri Anderlecht, Club Brugge ve Genk'in de gündeminde yer alıyor. Haberde Fenerbahçe'nin Belçika ekipleriyle mücadele ettiği belirtildi.

Oyuncunun piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...

Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti

Falaye Sacko, Haziran ayında Valentin Rosier'in alternatifi olarak Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. 2018 yılından beri bonservisi Portekiz ekibi Guimaraes'te bulunan Malili sağ bek, geçtiğimiz sezon toplam 30 maçta forma giydi.



"Fatih Terim çağırırsa Galatasaray'a giderim, Fenerbahçe'deki en unutamadığım an..." | Fatih Akyel

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...