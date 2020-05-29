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Haber Giriş: 29.05.2020 - 09:33,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş için İstanbul'a gelen AEKlı Petros Mantalos'un transferine bonservis engeli

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Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş için İstanbul'a gelen AEKlı Petros Mantalos'un transferine bonservis engeli
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Beşiktaş'ın, Galatasaray derbisini izlemek üzere İstanbul'a getirdiği Petros Mantalos'ta bonservis sorunu çıktı. Yunan ekibi AEK, oyuncuya 3 milyon Euro'dan fazla değer biçince Beşiktaş geri adım attı.

Beşiktaş, mart ayında İstanbul'a getirdiği Petros Mantalos'ta maliyet engeline takıldı. 28 yaşındaki orta sahayı uzun süredir izleyen siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü AEK ile bir kez daha masaya oturdu.

3 MİLYON EURO'DAN FAZLA İSTEDİLER
Yunan kulübünün sportif direktörü Ilija Ivic'le yapılan pazarlıklar olumsuz sonuçlandı. AEK'nın Mantalos için biçtiği son değer 3 milyon Euro'nun da üstünde oldu. Takım maliyetini yüzde 40 aşağıya çekmek isteyen yönetim, Mantalos'un maliyeti transfer bütçesini tek başına eriteceği için geri adım atmak zorunda kaldı.

İstanbul'daki görüşmede Galatasaray derbisini de izleyen Mantalos, kariyerini ileriye taşımak için Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyordu. Futbolcunun menajeriyle yapılan pazarlıklar da olumlu seyrediyordu. Ancak AEK'nın tavrı sonrası transferin gerçekleşmesi imkansız bir hal aldı. (Sabah)

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş için İstanbula gelen AEKlı Petros Mantalosun transferine bonservis engeli

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