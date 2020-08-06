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Futbol
Haber Giriş: 06.08.2020 - 23:45,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş için Badou Ndiaye iddiası!

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Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş için Badou Ndiaye iddiası!
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Beşiktaş'ın Trabzonspor ile kiralık sözleşmesi biten Badou Ndiaye'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Beşiktaş'ın, Trabzonspor'dan ayrıldığı açıklanan Badou Ndiaye'yi transfer listesine aldığı kaydedildi.

A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş orta sahasında Elneny'nin kiralık olması, Atiba'nın yaşlanması ve Dorukhan'ın da transfer dedikodularına ismi karışması bu bölge için transfer ihtiyacını doğurdu.

Siyah beyazlılara bu sezon Trabzonspor'da forma giyen Ndiaye önerildi. Ndiaye, Osmanlıspor ve Galatasaray'da da top koşturdu

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