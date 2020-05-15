Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Erick Gutierrez'le görüşüyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Meksika'dan flaş bir iddia geldi. Futboltotal sitesi, Beşiktaş'ın sezon sonunda PSV forması giyen Erick Gutierrez'i transfer edeceğini yazdı.

Haberde 24 yaşındaki orta saha için 'Kaderi Türkiye'de' ifadesi kullanılırken, "Ocak ayından beri onu isteyen Beşiktaş'la görüşmeler yapılıyor" şeklinde bilgi de verildi. (Fanatik)





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