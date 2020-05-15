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GeriFutbol Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Erick Gutierrez'le görüşüyor
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Futbol
Haber Giriş: 15.05.2020 - 09:46,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Erick Gutierrez'le görüşüyor

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Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Erick Gutierrez'le görüşüyor
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Meksika basını, transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın sezon sonunda PSV forması giyen Erick Gutierrez'i transfer edeceğini yazdı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Meksika'dan flaş bir iddia geldi. Futboltotal sitesi, Beşiktaş'ın sezon sonunda PSV forması giyen Erick Gutierrez'i transfer edeceğini yazdı.

Haberde 24 yaşındaki orta saha için 'Kaderi Türkiye'de' ifadesi kullanılırken, "Ocak ayından beri onu isteyen Beşiktaş'la görüşmeler yapılıyor" şeklinde bilgi de verildi. (Fanatik)

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Erick Gutierrezle görüşüyor

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