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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Cenk Tosun ile masaya oturuyor! Teklifin detayları belli oldu

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#Beşiktaş#Cenk Tosun#Transfer
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Cenk Tosun ile masaya oturuyor Teklifin detayları belli oldu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 07:00

Siyah beyazlılar sözleşmesini uzatmak için tecrübeli futbolcu ile bugün bir araya gelecek. Takımın başına Şenol Güneş’in getirilmesiyle birlikte çıkışa geçen 32 yaşındaki golcüye yönetimin yıllık garanti 1.5 milyon Euro ve maç başı ücret teklif etmesi bekleniyor.

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Beşiktaş iç transferde çalışmalarına bugünden itibaren başlıyor. Siyah beyazlı takımın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun ile masaya oturacak yönetim bu oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin alınan ekonomik tedbirler doğrultusunda hareket edeceği öğrenilirken yıldız oyuncuya yıllık 1.5 milyon Euro ve maç başı ücret önerilmesi bekleniyor.

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GÜNEŞ iLE BiRLiKTE YENiDEN PARLADI 

Siyah beyazlı takımda sezona istediği gibi başlayamayan Cenk Tosun, teknik adam değişikliğinden sonra yeniden kendini buldu. Öyle ki Valerien İsmael döneminde çıktığı 10 maçta sadece 1 gol atan ve asist katkısı bulunmayan 32 yaşındaki futbolcu Şenol Güneş ile patlama yaşadı. Güneş’in ligde 22 maçta şans verdiği Cenk, 14 gol, 7 asistle 21 gole direkt katkı vermeyi başardı.

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MLS EKİBİ CHİCAGO FİRE’I REDDETMiŞTi

Sezon ortası ABD iddiaları ortaya atılan Cenk, MLS ekibi Chicago Fire’dan teklif aldığını ancak bu reddettiğini açıklamıştı. Deneyimli golcü “Chicago Fire’ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş’ta devam edeceğim” diyerek siyah beyazlı kulüpte kalacağını ifade etmişti.

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#Beşiktaş#Cenk Tosun#Transfer

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