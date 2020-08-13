Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş, Bernard Mensah yarışında öne geçti!
Beşiktaş, Kayserisporlu yıldız Bernard Mensah’ın transferi için vites yükseltti.
Siyah beyazlılar, Galatasaray’ın da istediği Ganalı orta saha için dün Kulüpler Birliği Toplantısı’nın ardından görüşme gerçekleştirdi.
Beşiktaş’ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ile masaya oturdu ve 25 yaşındaki futbolcunun transfer şartları konusunda anlaşma zemini aradı.
Beşiktaş, 2,5 milyon Euro bonservis ve 2 oyuncunun takası şeklindeki teklifini sundu ve beklemeye geçti
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