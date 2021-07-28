Son Dakika Transfer Haberleri: Berkan Kutlu bu akşam Galatasaray’a imzaya gelecek

Alanyaspor, geçen sezon İsviçre ekibi Sion’dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu için Galatasaray’ın teklifini kabul etti ve prensip anlaşması sağlandı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusunun akşam saatlerinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Süper Lig’de Alanyaspor formasıyla 38 maça çıkan 3 gol ve 2 asistle oynayan Kutlu, Ümit Milli Takım formasını da 2 kez terletti.

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