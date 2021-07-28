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Futbol
Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 28.07.2021 - 15:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri: Berkan Kutlu bu akşam Galatasaray’a imzaya gelecek

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Son Dakika Transfer Haberleri: Berkan Kutlu bu akşam Galatasaray’a imzaya gelecek

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile genç futbolcu Berkan Kutlu transferi için anlaşma sağladı. Oyuncunun bu akşam Alanyaspor kampından ayrılması ve resmi imza için İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Alanyaspor, geçen sezon İsviçre ekibi Sion’dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu için Galatasaray’ın teklifini kabul etti ve prensip anlaşması sağlandı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusunun akşam saatlerinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

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Süper Lig’de Alanyaspor formasıyla 38 maça çıkan 3 gol ve 2 asistle oynayan Kutlu, Ümit Milli Takım formasını da 2 kez terletti.

Son Dakika Transfer Haberleri: Berkan Kutlu bu akşam Galatasaray’a imzaya gelecek

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