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DHA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer haberleri | Başakşehir'den Ravil Tagir hamlesi! Bonservisine 2.5 milyon euro...

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Son Dakika Transfer haberleri | Başakşehir'den Ravil Tagir hamlesi! Bonservisine 2.5 milyon euro...
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Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, hem lig, hem Türkiye Kupası hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurma düşüncesinde. Turuncu lacivertli kulüp bu kapsamda Altınordu’nun genç stoperi Ravil Tagir’i kadrosuna katıyor.

Başakşehir, 17 yaşındaki futbolcu için hem kulübü, hem de oyuncuyla anlaşma sağladı.

Turuncu lacivertliler Ravil Tagir için Altınordu’ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Ayrıca İzmir kulübü sonraki satıştan da yüzde 30 pay alacak. 

Ravil Tagir'in önümüzdeki hafta İstanbul’da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İSTEDİ

Fenerbahçe ve Galatasaray, Altınordu'nun genç oyuncusu Ravil Tagir için harekete geçmiş ve kulüple pazarlıklara başlamıştı.

Son Dakika Transfer haberleri | Başakşehirden Ravil Tagir hamlesi Bonservisine 2.5 milyon euro...

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