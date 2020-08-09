Son Dakika Transfer Haberleri | Arsenal'den Mesut Özil'e flaş teklif! Fenerbahçe...

Arsenal ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil'e sürpriz bir teklif yapıldı.

Mirror'da yer alan habere göre; Arsenal, ismi Fenerbahçe ile de anılan Mesut Özil'e bir kulüple anlaşmasını ve 20 milyon euroluk maaşının büyük bir kısmını ödeyecekleri yönünde garanti verdi.

31 yaşındaki yıldızın bu teklife sıcak bakabileceği vurgulandı.