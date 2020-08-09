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Haber Giriş: 09.08.2020 - 19:39,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Arsenal'den Mesut Özil'e flaş teklif! Fenerbahçe...

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Son Dakika Transfer Haberleri | Arsenal'den Mesut Özil'e flaş teklif! Fenerbahçe...
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Premier Lig ekibi Arsenal'in, sözleşmesinin son senesine giren Mesut Özil'in takımdan ayrılması için teklif yaptığı belirtildi.

Arsenal ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil'e sürpriz bir teklif yapıldı.

Mirror'da yer alan habere göre; Arsenal, ismi Fenerbahçe ile de anılan Mesut Özil'e bir kulüple anlaşmasını ve 20 milyon euroluk maaşının büyük bir kısmını ödeyecekleri yönünde garanti verdi.

31 yaşındaki yıldızın bu teklife sıcak bakabileceği vurgulandı.

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