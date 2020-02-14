Son Dakika Transfer Haberleri | Arda Turan'dan Urawa Reds açıklaması!
Arda Turan, Japon ekibi Urawa Reds'e transfer olacağı yönündeki haberleri yalanladı.
Medipol Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra Barcelona'ya dönen Arda Turan, Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Reds'e transfer olacağı yönündeki haberlere yanıt verdi.
TRT Spor'a konuşan deneyimli oyuncu, "Ben Barcelona'nın futbolcusuyum. Hiç kimseyle görüşme yapmadım." diyerek iddiaları yalanladı.
Galatasaray'ın kapısından dönen ve transfer döneminin kapanmasıyla Türkiye opsiyonları biten Arda Turan'a Japon ekibi Urawa Reds'ten teklif geldiği öne sürülmüştü.
33 yaşındaki oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı iddia edilmişti.
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