Son Dakika Transfer Haberleri: Altay, Martin Rodriguez’le anlaştı! "Ayrılışı korkunç, yeri doldurulamaz..."

Şili ekibi Colo Colo’da son olarak dün oynanan lig maçında kadroda yer almayan Rodrigez’in kulübünden ayrıldığı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan, "200 bin Dolar bonservisle serbest kalır" maddesinden yararlandığı bildirildi. İzmir ekibiyle 2 yıllık anlaşmaya varan Rodriguez’in önümüzdeki günlerde Erzurum kampına katılacağı dile getirildi.



Colo Colo Teknik Direktörü Gustavo Quinteros, Şili basınına yaptığı açıklamada, "Martin’in ayrılışı korkunç, yeri doldurulamaz. Yazık, şaşırdım. Çok kötü yapılmış bir sözleşmeydi, çünkü tüm sezon boyunca istediğimiz birkaç takviyeden biriydi. Şimdi sistemi değiştirmemiz gerekecek. Ama zor olacak" dedi.



Şimdiye kadar Ceyhun Gülselam, Eric Björkander ve Thaciano ile sözleşme imzalayan Altay, imza aşamasına geldiği isimleri Erzurum kampında resmen açıklayacak.





LYON’DAN MELİH GELİYOR



Altay’ın transferde Fransa ekibi Olympique Lyon’dan sol bek Melih Altıkulaç ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Geçen sezon stoperi Cenk Özkaçar’ı Lyon’a gönderen siyah-beyazlıların, bu kez Fransa temsilcisinden oyuncu almaya hazırlandığı kaydedildi. Fransa doğumlu 19 yaşındaki gurbetçi savunmacı, son olarak Lyon’un U19 takımında görev aldı. Melih’in ikizi Semih ise Belçika takımı Standard Liege’in altyapısında oynuyor. Paris’te 2019’da oynanan özel maçta iki kardeşten Melih Fransa U17, Semih ise Türkiye U17 Milli Takımı formasıyla birbirlerine rakip olmuştu. Melih, son olarak Türkiye U21 Takımı’na davet edildi.

ERZURUM’DA ÜÇ ÖZEL MAÇ



İlk etap çalışmalarını tesislerinde tamamlayan Altay bugün Erzurum’da kampa girecek. Siyah-beyazlılar, çarşamba günü kendisi gibi Süper Lig’in yeni ekiplerinden Giresunspor’la ilk hazırlık maçına çıkacak. İzmir ekibi 3 Ağustos’ta Fraport-Tav Antalyaspor, 6 Ağustos’ta ise Ümraniyespor’la özel müsabakalar oynayacak. Altay’ın Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Bölgesi’nde gerçekleşecek kampı 7 Ağustos’ta sona erecek.

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