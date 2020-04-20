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Futbol
Haber Giriş: 20.04.2020 - 08:02,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Alex Telles'ten Galatasaray'a müjde! PSG...

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Son Dakika Transfer Haberleri | Alex Telles'ten Galatasaray'a müjde! PSG...
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Porto forması giyen Alex Telles'ten sarı kırmızılı kulübe iyi haber geldi. Yetenekli oyuncu için Paris Saint-Germain'in 20-25 milyon avro civarında bir rakam teklif edeceği iddia edildi.

Galatasaray; 2013-2014 sezonunda Brezilya ekibi Gremio'dan 6,15 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Alex Telles'i 2015 yılında Serie A takımı Inter'e kiralamış, 1 sezon ardından 6.5 milyon Euro+bir sonraki satıştan %10 pay karşılığında bonservisiyle Porto'ya göndermişti.

Portekiz ekibinde geçirdiği 3 sezon boyunca Avrupa devlerini peşine takan Telles için ülke basınından flaş bir iddia geldi.

Fotomaç'ın Esportes Gaúchazh'a dayandırdığı habere göre; Brezilyalı sol bekin satış müzakerelerinde büyük bir ilerleme kaydeden Fransız devi Paris Saint-Germain, transferi yakında sonuçlandıracak.

PSG, yıldız oyuncunun transferi için 20-25 milyon Euro civarı bir rakam ödeyecek. Böylelikle bir sonraki satışın karından %10 pay maddesi koyduran Galatasaray da bu transferden pay elde edecek.

Alex Telles'in satışından sarı-kırmızılı ekibin kasasına yaklaşık 1.5-2 milyon Euro gibi bir rakamın girmesi bekleniyor.

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