Son dakika transfer haberi | Zenit, Cenk Tosun'un peşinde

2017-18 sezonu ara transfer döneminde 22,5 milyon Euro rekor bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig takımı Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yeni adresi Rusya olabilir.

Ajansspor'un haberine göre; Cenk Tosun transferi için Zenit, Everton ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasında bonservis pazarlıkları yapılıyor. Zenit'in 1 aydır Cenk ile yakından ilgilendiği ve tecrübeli forvetin Rusya macerasına sıcak baktığı ve Rusya'daki yaşam şartlarını araştırdığı öğrenildi.

CENK TOSUN'UN PREMIER LİG PERFORMANSI

29 yaşındaki milli futbolcu Everton formasıyla toplam 51 resmi maça çıktı. Deneyimli forvet bu maçlarda 10 gol atarken 6 da asiste imza attı. Son olarak Crystal Palace'a kiralanan Cenk Tosun çapraz bağ sakatlığı yaşadı ve Everton'a geri döndü.

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